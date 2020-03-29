واشنطن تدعم السودان بثمانية ملايين دولار لمكافحة كورونا

لم تحدد السفارة الاميركية التي اعلنت عن هذا الدعم تاريخًا لتقديم المبلغ للسودان.

أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم الأحد، أن الولايات المتحدة تعتزم دعم السودان بثمانية ملايين دولار، لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت السفارة، عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، إن “حكومة الولايات المتحدة ستوفر للسودان 8 ملايين دولار، لمكافحة فيروس كورونا، وتوفير الدعم واللوازم الصحية لتعزيز خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة”.

ولم تحدد السفارة تاريخًا لتقديم المبلغ للخرطوم.

وأوضحت أن هذا المبلغ يضاف إلى “45 مليون دولار في برامج الدعم الصحي في حالات الطوارئ، التي قدمتها الولايات المتحدة للسودان في 2019”.

وحتى مساء الأحد، سجل السودان 5 إصابات بكورونا، بينما سجلت الولايات المتحدة ما يزيد عن 124 ألفًا و600 إصابة، بينهم أكثر من 2200 حالة وفاة.

وإجمالًا أصاب الفيروس أكثر من 685 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 32 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 146 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

وأجبر الفيروس دولًا كثيرة على غلق حدودها، تعليق رحلات الطيران، فرض حظر تجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.

