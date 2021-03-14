واشنطن تدعو إلى إنهاء "الاضطهاد" بعد توقيف عشرات المعارضين في روسيا

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت، إلى إنهاء “اضطهاد الأصوات المستقلة” في روسيا بعد اعتقال نحو 200 مشارك في منتدى للمعارضة في موسكو.

وكتب بلينكن على تويتر “نحن ندعو إلى وضع حد لاضطهاد الأصوات المستقلة”.

وأوقفت الشرطة الروسية السبت نحو مئتي شخص بين نشطاء سياسيين وأعضاء مجالس بلدية خلال مشاركتهم في منتدى للمعارضة في موسكو، وذلك في وقت تقود السلطات حملة قمع مشددة ضد معارضي الكرملين قبل أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول/سبتمبر. (أ ف ب)