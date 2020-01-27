واشنطن تدعو العراق إلى حماية سفارتها في بغداد

دعت الولايات المتّحدة الأحد العراق إلى حماية المنشآت الدبلوماسيّة الأمريكية، بعد أن طالت ثلاثة صواريخ السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكية في بيان “ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية منشآتنا الدبلوماسيّة”.

وأضاف “منذ أيلول/سبتمبر وقع أكثر من 14 هجومًا من جانب إيران والميليشيات المدعومة إيرانياً ضدّ موظّفين أمريكيين في العراق”.

وتابع المتحدّث “لا يزال الوضع الأمنيّ متوتّراً، وما زالت الجماعات المسلّحة المدعومة من إيران تُشكّل تهديدًا. لذلك، نبقى يقظين”.

وقُتل متظاهران بالرّصاص الحيّ في العراق خلال مواجهات بين محتجّين والقوّات الأمنيّة في العاصمة وجنوبها الأحد، في وقتٍ أصيب شخص واحد على الأقلّ بجروح بسقوط ثلاثة صواريخ على السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء الشديدة التّحصين في بغداد.

ويُطالب المتظاهرون منذ الأوّل من تشرين الأوّل/أكتوبر، بإصلاحات سياسيّة عميقة. واجتاح هؤلاء مجدّداً الشوارع والساحات في بغداد ومدن عدّة في جنوب البلاد كانوا أخرجوا منها السبت. (أ ف ب)