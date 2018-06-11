واشنطن تدعو المتحاربين باليمن للعمل مع الأمم المتحدة لإنهاء الصراع

ارشيف

دعت الولايات المتحدة يوم الاثنين الأطراف المتحاربة في اليمن للعمل مع الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات يمنية أخرى مدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن بلاده تتابع عن كثب الموقف قرب مدينة الحديدة الساحلية، وإنه تحدث مع قادة إماراتيين.

وشهدت المنطقة تصعيدا للقتال العنيف في مطلع الأسبوع، وذلك بحسب مصادر عسكرية.