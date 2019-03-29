واشنطن تدعو لتحقيق شفاف في قصف مستشفى باليمن

أسفر القصف عن مقتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال

وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، قصف مستشفى تابع لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن بأنه "مروع"، وحث التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل في اليمن إلى إجراء تحقيق.

وقال المتحدث روبرت بالادينو في إفادة صحفية: "شاهدت هذه التقارير، إنها مروعة. الولايات المتحدة تأخذها على محمل الجد، وتسعى لمزيد من المعلومات".

وأضاف: "نعرف أن التحالف بقيادة السعودية أحال نتائج عملية الاستهداف هذه إلى فريق تقييم الحوادث المشترك لمراجعته والتحقيق فيه... الولايات المتحدة تحث على إجراء تحقيق شفاف".

وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إن صاروخا ضرب محطة للوقود قرب مدخل مستشفى ريفي تدعمه المنظمة بشمال غرب البلاد، على بعد نحو مئة كيلومتر من مدينة صعدة، يوم الثلاثاء.

وأوضحت المنظمة في بيان أن الضربة قتلت سبعة أشخاص، منهم أربعة أطفال. وأضافت أن من بين القتلى موظفا بقطاع الصحة، وطفليه، وطفلين آخرين، وحارس أمن، فضلا عن إصابة ثمانية آخرين.

وقال المتحدث إن الولايات المتحدة تحث كل أطراف الصراع على اتخاذ إجراءات لتفادي أي أعمال تعرض المدنيين والبنية التحتية للخطر.

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعو لقيام فريق تقييم الحوادث المشترك "بإجراء تحقيق شفاف في هذه الحوادث المزعومة، والتنفيذ السريع لما ينتج عنه من توصيات".