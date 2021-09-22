واشنطن تدعو لمحاكمة المسؤولين عن محاولة الإنقلاب في السودان

دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تقديم المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان إلى المحاكمة، مؤكدة دعم واشنطن للسلطات الحالية في الخرطوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، إن الولايات المتحدة تحذر من أن مثل هذه الأعمال قد تعرض العلاقات بين البلدين للخطر

وأضاف: "الولايات المتحدة تدين المحاولة الفاشلة، التي قام بها عسكريون ومدنيون للاستيلاء على السلطة من الحكومة الانتقالية في السودان" مؤكدا أن واشنطن "تواصل دعم السلطات الحالية في السودان وتعول على تحول ديمقراطي في البلاد".

ودعا في البيان إلى "تقديم المتورطين في محاولة الاستيلاء على السلطة إلى العدالة"، مشيرا إلى أن "الإجراءات المناهضة للديمقراطية تهدد الدعم الدولي للسودان، بما في ذلك العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة".

وأعلنت السلطات السودانية أمس الثلاثاء إحباط محاولة انقلاب للاستيلاء على السلطة، واعتقال جميع المتورطين فيها.