واشنطن تدين إعدامات الحوثي "الهمجية" والأمم المتحدة تأسف "بشدة"

دانت الولايات المتحدة الاحد، إعدام حركة انصار الله الحوثية السبت، تسعة أشخاص رميا بالرصاص في صنعاء بعد "سنوات من التعذيب والانتهاكات"، ووصفتها بالعمل "الهمجي"، فيما عبرت الأمم المتحدة عن "الأسف الشديد" إزاء هذه الاعدامات.

وقالت القائمة بأعمال السفير الأميركي في اليمن، كاثي ويستلي أن من بين الذين أعدموا "قاصر"، معتبرة ان "هذا العمل الشائن هو مثال آخر على عدم اكتراث الحوثيين بحقوق الإنسان الأساسية".

وشددت ويستلي على أن "هذه الهمجية يجب أن تتوقف".

وتتهم جماعة الحوثي الأشخاص الذين أعدمتهم، السبت، بالمشاركة في قتل صالح الصماد، القيادي في الجماعة والرئيس السابق لـ"المجلس السياسي الأعلى"، وهي هيئة شكلت من قبل جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام.

وجرى الإعدام وسط العاصمة اليمنية صنعاء في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار أمني واسع.

وكان الصماد الذي قتل مع ستة آخرين، أبرز مسؤول سياسي لدى الحوثيين يقتل منذ بداية النزاع في منتصف 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات مؤيدة لحكومة معترف بها دوليا.

وقبل التنفيذ، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "من تدشين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لأعمال القتل الجماعية للمدنيين المناهضين لمشروعها الانقلابي".

غوتيريش يأسف "بشدة"

وفي سياق متصل، أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، عن "الأسف الشديد" إزاء الإعدامات التي نفذتها جماعة الحوثي السبت.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان: "أشعر بالأسف الشديد لقيام جماعة الحوثي أمس السبت بإعدام 9 أفراد، قيل إن أحدهم كان قاصراً وقت الاعتقال".

وأضاف: "إنني أدين بشدة هذه الأفعال التي جاءت نتيجة إجراءات قضائية، يبدو أنها لم تستوفِ متطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي".

على صعيد اخر، قال المتحدث الأممي إن غوتيريش "يشعر بالقلق بشأن الغارة الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في شبوة (جنوب شرقي اليمن)، والتي زُعم أنها قتلت 6 مدنيين على الأقل من نفس العائلة".

واعتبر أن "توجيه الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي".

وحث الأمين العام "جميع الجهات الفاعلة على وقف العنف"، داعيا الأطراف اليمنية إلى "التعامل مع الأمم المتحدة بحسن نية ودون شروط مسبقة لتنشيط الحوار السياسي بغية إيجاد تسوية سلمية للنزاع".

والسبت، قالت "الحوثي" إن 7 مدنيين قتلوا بغارة للتحالف العربي في محافظة شبوة، فيما لم يصدر تعليق من التحالف أو الحكومة اليمنية حول الأمر.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.