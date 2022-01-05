واشنطن تدين استيلاء الحوثيين على سفينة تحمل علم الإمارات

دانت واشنطن استيلاء جماعة الحوثيين على سفينة تجارية ترفع علم الإمارات قبالة سواحل الحديدة اليمنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى أن "هذه الإجراءات تتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر وتهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمي".

واعتبر نيد برايس أن "تصرفات الحوثيين هذه تأتي في وقت يجب على جميع الأطراف فيه خفض التصعيد والعودة إلى محادثات سياسية شاملة".

وأضاف برايس: "نحث الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها سالمين، ووقف كل أعمال العنف التي تعيق العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن".