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واشنطن تدين الهجوم الارهابي على قافلة عسكرية هندية في كشمير

واشنطن تدين الهجوم الارهابي على قافلة عسكرية هندية في كشمير
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