واشنطن ترحب بتوقيع الإعلان الدستوري في السودان

رحبت واشنطن الأحد، بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان وثيقة الإعلان الدستوري.

ووصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الاتفاق بـ"العظيم".

وأضاف في تغريدة له على "تويتر": "كافح الشعب السوداني من أجل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وهذا الاتفاق يحتاج إلى تلبية مطالب الشعب السوداني".

وفي وقت سابق الأحد، وقع "المجلس العسكري" وقوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.‎

ووقع على الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بينما وقّع "أحمد الربيع"، عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

وشهد مراسم التوقيع بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي، محمود درير.



ورحبت دول عربية وإسلامية والاتحاد الأوروبي بالاتفاق السوداني.