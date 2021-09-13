واشنطن ترصد 7 ملايين دولار مكافأة لقاء معلومات عن مسؤول بحزب الله

رصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل الى سبعة ملايين دولار لقاء أي معلومات عن مسؤول في حزب الله اللبناني تتهمه بانه يقف وراء الهجمات التي تنفذها خلايا الحزب في جميع انحاء العالم.

وبحسب "برنامج مكافأت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية فإن المسؤول المعني هو طلال حمية الذي جرى تعريفه على انه "رئيس منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله اللبناني".

ويستخدم حمية أسماء مستعارة إضافة لاسمه طلال حسني حمية، وعصمت ميزاراني.

وحمية هو مواطن لبناني، لم يتم تحديد ميلاده بدقة، إذ أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه مولود في شهر مارس من عام 1958 أو 1960، أو في ديسمبر من عام 1958.

كما يقدم البرنامج مبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن فؤاد شكر، وهو من كبار مسؤولي حزب الله.

وشكر له دور كبير في تخطيط وتنفيذ عملية تفجيرات ثكنة المشاة البحرية الأميركية في بيروت في أكتوبر من عام 1983، والتي أسفرت عن مقتل 241 جنديا أميركيا.

وأعلنت وزارة الخارجية في أغسطس الماضي أنها تعرض مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال القيادي البارز في حزب الله خليل يوسف حرب المتهم بالإشراف على عمليات الحزب في عدة دول في المنطقة".