واشنطن ترفض التسرع في التعامل مع كيم او منحة مهلة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا خلال لقاء مع رجال الأعمال في بورنسفيل بولاية مينيسوتا، أن المحادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تسير بصورة جيدة.

وقال: "علاقاتي جيدة مع كيم جونغ أون... لقد قال كيم مؤخرا، إنه يتطلع إلى مزيد من المحادثات... المحادثات جيدة... المحادثات جيدة".

وأضاف: "لا أريد أن تتحرك العملية بسرعة. وليس من الضروري أن تتحرك بسرعة وفي الوقت الحالي تسير الأمور على قدم وساق وعلى أكمل وجه ولدينا علاقة جيدة... العقوبات مستمرة".

وعن قمة سنغافورة قال ترامب: "أجرينا المفاوضات خلال فترة قصيرة جدا ونفذنا عملا رائعا وكان الأمر مثيرا للاهتمام عندما قالت وسائل الإعلام إن العملية لا تتحرك بسرعة كافية. ماذا عن الـ40 سنة الماضية؟ لا أحد يتحدث عن الـ40 سنة الماضية".

وذكّر ترامب بأنه تفاوض مع كوريا الشمالية خلال 9 أشهر، مضيفا أنه تم التوصل إلى الكثير من الأمور البناءة التي لا تزال جارية.

وفي 12 أبريل قال الزعيم كيم، إن علاقاته مع ترامب تظل جيدة، وأنه على استعداد لعقد قمة أخرى معه.

وامس الاثنين رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو مطالبة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لواشنطن بإبداء مزيد من المرونة في المحادثات النووية بنهاية العام، وقال بومبيو إنه ينبغي لكيم الوفاء بوعده بالتخلي عن السلاح النووي قبل ذلك الموعد.

وردا على سؤال بشأن تصريحات كيم الأسبوع الماضي بأنه ليس مهتما بمقابلة ترامب مجددا إلا إذا جاءت الولايات المتحدة بالنهج الصحيح، قال بومبيو للصحفيين إن الرئيس ”عازم على المضي قدما دبلوماسيا“.

وأضاف أن كيم تعهد بنزع السلاح النووي ”ونحن جميعا نرغب في أن تتحقق تلك النتيجة“.

وقال ”فرقنا تعمل مع الكوريين الشماليين... لرسم طريق للمضي قدما حتى يتسنى لنا تحقيق ذلك. قال إنه يريد إنجاز الأمر بنهاية العام. وأنا أود أن يتم إنجازه في وقت أقرب“.

والتقى ترامب وكيم مرتين، في هانوي في فبراير شباط وفي سنغافورة في يونيو حزيران، لكنهما أخفقا في التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات في مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.

وقال كيم في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب الأعلى يوم الجمعة ”من الضروري أن تكف الولايات المتحدة عن الطريقة التي تتعامل بها معنا حاليا وأن تسلك نهجا جديدا“.

وأضاف أن النتيجة التي تحققت في هانوي دفعته إلى التشكيك في الاستراتيجية التي تبناها العام الماضي بخصوص التواصل الدولي والمحادثات مع الولايات المتحدة.

وقال كيم إن علاقته الشخصية مع ترامب لا تزال جيدة لكنه غير مهتم بعقد قمة ثالثة إذا كانت تكرارا لاجتماع هانوي.

وأضاف ”سننتظر بصبر قرارا جريئا من الولايات المتحدة حتى نهاية العام“.