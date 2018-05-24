واشنطن ترفض طلب قوة دول الساحل الـ5 مشاركة أكبر من الأمم المتحدة

جندي من بوركينا فاسو يشارك في تدريبات بالقرب من واغادوغو

رفضت واشنطن طلب الأمين الدائم للقوة العسكرية لدول مجموعة الساحل الخمس مامان صديقو من مجلس الأمن الدولي "تفويضا معززا" لهذه القوة الجديدة لمكافحة المتطرفين.

وقال صديقو، أمس الأربعاء: "ما زلنا بعيدين عن بلوغ سرعة جيدة في التطبيق العملي للتصدي للازمة التي تهدد بزعزعة استقرار منطقة الساحل ومحيطها".

وأضاف صديقو: "أكثر من 80 بالمئة من قواتنا منتشرة حاليا في مقر قيادتنا في سيفاريه، وعلى مستوى 3 مناطق عملانية، لكن قواتنا ما زالت بشكل عام مجهزة بشكل سيء وتنقصها القواعد العسكرية وبشكل عام الجانب اللوجستي اللازم لأي تدخل فعال".

ورأى صديقو أن على الأمم المتحدة أن تقدم إلى قوة الساحل "دعما على مستوى أفضل" من المساندة اللوجستية الحالية التي يؤمنها جنود حفظ السلام في مالي. وقال إن هذا الأمر يتحقق "بمساهمات إلزامية" من قبل أعضاء الأمم المتحدة.

وبسبب معارضة الولايات المتحدة الممولة الأولى للأمم المتحدة، لمشاركة المنظمة الدولية في قوة الساحل، تحصل هذه القوة على تمويلها ووسائل عملها من مساهمات طوعية، من الدول التي تقدم القوات وكذلك من فرنسا والاتحاد الأوروبي والسعودية.