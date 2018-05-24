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واشنطن ترفض طلب قوة دول الساحل الـ5 مشاركة أكبر من الأمم المتحدة

واشنطن ترفض طلب قوة دول الساحل الـ5 مشاركة أكبر من الأمم المتحدة
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