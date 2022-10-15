واشنطن تزود "كييف" بصواريخ جديدة ومدرعات.. الدفاع الروسية: مقتل 500 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن مقتل حوالي 500 جندي من القوات الأوكرانية، وتدمير عدد كبير من المنشآت والأهداف العسكرية، في المقابل تعتزم واشنطن، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 725 مليون دولار، تشمل صواريخ "هيمارس"، وأكثر من 200 مدرعة من نوع "همفي"، ومضادات دروع.

وقالت "الدفاع الروسية"، تم القضاء على حوالي 500 جندي أوكراني خلال الساعات الماضية، كما تم تدمير عشرات الأهداف والمنشآت العسكرية.

- في مقاطعة خاركوف تم إحباط محاولة قوات أوكرانية التقدم، والقضاء على أكثر من 30 جنديا في منطقة دفورتشني، وكذلك حوالي 50 آخرين في منطقة بيريستوف، بالإضافة إلى تدمير دبابتين ومستودع للأسلحة.

- وفي كراسنو ليمان تم القضاء على حوالي 60 جنديا أثناء محاولاتهم القيام بعمليات استطلاع.

- وبالقرب من مدينة زابوروجيه أدى قصف لثلاث ثكنات تابعة للقوات الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة إلى مقتل أكثر من 160 جنديا أوكرانيا من اللواء الميكانيكي الـ65.

- تصدت القوات الروسية إلى جميع الهجمات التي حاولت القوات الأوكرانية تنفيذها باتجاه نيكولايف-كريفوي روغ وتم القضاء على 120 جنديا.

- وفي منطقة خيرسون تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا من نوع "هيمارس"، وإسقاط مقاتلة من نوع "سو-25" و10 طائرات مسيرة.

مساعدات عسكرية أمريكية

من جهة أخرى أعلن البنتاغون أن الحزمة الجديدة من المساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا من الولايات المتحدة تشمل أكثر من 200 سيارة همفي مدرعة، وذخيرة دقيقة التوجيه، بما في ذلك لراجمات هيمارس، والأنظمة المضادة للدبابات، و 23000 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم.

وقال البنتاغون في بيان: "تضمنت حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي تبلغ قيمتها 725 مليون دولار لأوكرانيا "ذخيرة إضافية" لـ هيمارس الأمريكية، و23000 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، و 500 قذيفة مدفعية دقيقة التوجيه. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الولايات المتحدة نقل 5000 نظام مضاد للدبابات وصواريخ هارم المضادة للرادار والأسلحة الصغيرة والأسلحة الأخرى والأدوية إلى الجيش الأوكراني".

كما أفادت وزارة الجيش الأمريكي أنه منذ يناير/كانون الثاني 2021، تعهدت واشنطن بتزويد كييف بأسلحة بقيمة 18.2 مليار دولار.