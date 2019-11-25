واشنطن تستدعي سفيرها في جنوب السودان

اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الاثنين، ان الولايات المتحدة استدعت سفيرها في جنوب السودان للتشاور فيما يتعلق بفشل البلاد في تشكيل حكومة وحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان أن السفير توماس هوشيك سيعود إلى واشنطن "للقاء كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية في إطار إعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة جنوب السودان في ضوء التطورات الأخيرة".

وكتب وزير الخارجية مايك بومبيو في تغريدة على تويتر أن واشنطن "ستعمل مع المنطقة لدعم جهود تحقيق السلام والانتقال السياسي الناجح في جنوب السودان".

وبعد حرب أهلية مدمرة استمرت خمسة أعوام، وقع الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة ريك مشار اتفاق سلام في سبتمبر أيلول 2018، تحت ضغط من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحكومات المنطقة.

ويوم السابع من نوفمبر تشرين الثاني، اتفق الزعيمان على منح نفسيهما مهلة مدتها 100 يوم بعد المهلة النهائية التي انقضت في 12 نوفمبر تشرين الثاني لتشكيل حكومة وحدة. وقالت واشنطن إن ذلك "مخيب بشدة للآمال".

وبدأ الصراع بعد أن أقال كير مشار من منصب نائب الرئيس، وأسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف شخص وتسبب في مجاعة وخلق أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.