واشنطن تستعد لفرض مزيد من العقوبات على روسيا

قال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إن إدارة جو بايدن تستعد لفرض عقوبات إضافية على روسيا؛ بسبب تسميم زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

وقالت تقارير ” في برنامج “حالة الاتحاد”: نحن نعدّ حزمة أخرى من العقوبات لتطبيقها في هذه القضية، ولقد أظهرنا طوال الطريق أننا لن نغضّ الطرف سواءً كان ذلك يتعلق بالتدخل في الانتخابات ، أو نافالني أو الأنشطة الإلكترونية الخبيثة التي تمارسها روسيا.

وأضافت: العقوبات ستصدر بمجرد أن تتمكن الولايات المتحدة من ضمان حصولنا تحقيق الأهداف المرجوة، وعندما نفعل ذلك ، سنفرض مزيدًا من العقوبات فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية.

وتأتي تصريحات “سوليفان” بعد أيام من قمة الرئيس جو بايدن التي استمرت ثلاث ساعات في جنيف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصف كل من بايدن وبوتين الاجتماع بأنه إيجابي بشكل عام ولكن دون تحقيق أي اختراقات كبيرة.