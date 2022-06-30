واشنطن تسلم تركيا مدبر هجوم خلف 53 قتيلا عام 2013

سلمت الولايات المتحدة الى أنقرة عبر الشرطة الدولية "الانتربول" شخصا يعتقد انه العقل المدبر لهجوم خلف 53 قتيلا في ولاية هطاي جنوبي تركيا عام 2013، وفق ما اعلنته وزارة الداخلية التركية الخميس.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "الأناضول"انها تمكنت من "جلب المدعو محمد غزر الذي يُعتقد بأنه العقل المدبر لهجوم الريحانية بولاي، ة هطاي عام 2013، من الولايات المتحدة".

واوضح البيان أنه "في ضوء اعترافات المدعو يوسف نازك، مخطط الهجوم نفسه، تبين أن الأخير تلقى التعليمات من غزر”.

وتابع انه "تم جلب غزر”من الولايات المتحدة التي كان مسجوناً فيها بتهمة تجارة المخدرات".

وعقب جلبه من الولايات المتحدة بالتعاون مع وكالة الإنتربول الدولية، تم استلام “غزر” في مطار إسطنبول من قبل وحدات شعبة مكافحة الإرهاب لدى مديرية الأمن في العاصمة أنقرة.

يُذكر أن “غزر” المولود في أنطاكية عام 1967، كان ملاحق دولياً من تجارة المخدرات، وتركياً بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي والانخراط في ممارسات تستهدف وحدة الدولة والبلاد.

وكان الانفجاران اللذان وقعا بقضاء الريحانية في ولاية هطاي، في 11 أيار/ مايو 2013، قد أوديا بحياة 53 شخصًا، وتسببا بجرح العشرات.

كما تسبب الانفجاران اللذان استهدفا مقر بلدية الريحانية ومبنى البريد بخسائر في 912 مبنى، و891 متجر، و148 مركبة.