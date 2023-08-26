واشنطن تشيد بالتظاهرات ضد "نظام الاسد الوحشي"

أشادت الولايات المتحدة الاميركية على لسان اكثر من مسؤول متصل بالساحة السورية بالتظاهرات في المدن السورية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد داعية الى تنحيه عن الحكم

وثمن رئيس اللجنة المختصّة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في الكونغرس الأميركي جو ويلسون، الاحتجاجات الجارية في سوريا ضد الحكومة معتبرا أنها تثبت للعالم أجمع أن مستقبل سوريا مرتبط بالتخلص من حكم الأسد “الوحشي”.

وقال ويلسون “إن المظاهرات التّعدّديّة والملوّنة طائفيّاً وعرقيّاً التي عمّت أرجاء سوريا هذا الأسبوع ضد الطّاغية الأسد هي مصدر إلهام للعالم”. وقال ان هذه البلاد “لن تشهد استقرارا أبدا طالما بقي نظام الأسد على رأس الحكم”.

واشار الى قانون مكافحة التطبيع مع نظام الاسد في الكونغرس مؤكدا أن القانون خطوة مهمة في دعم الشعب السوري نحو تحقيق الحرية والاستقلال واعتبر ان التطبيع مع الحكومة السورية والوصول إلى اتفاقيات معه خطر على المنطقة قائلاً “إنّ السّاعين للتطبيع مع الأسد ولعقد صفقات معه إنّما يتعاملون مع الموت بعينه”.

وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اشادت بالاحتجاجات في كل من السويداء ودرعا، التي دعت إلى تغييرات سياسية، المطالبة جميع الأطراف باحترام القرار الدولي رقم “2254″.

وبدات الاحتجاجات بعد اعلان الرئيس السوري رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة مئلة بالمئة الا ان الحكومة قررت رفع الاسعار بنسبة 200 بالمئة وهو ما اثار حفيظة الشعب السوري الذي انطلق في احتجاجات ورفع سقف مطالبه لتصل الى رحيل الاسد