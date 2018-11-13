واشنطن تصنف أحد أبناء حسن نصرالله “إرهابيا عالميا”

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على أربعة أشخاص على صلة بجماعة حزب الله اللبنانية ينسقون أنشطة الجماعة المدعومة من إيران في العراق، كما أضافت نجل زعيم الجماعة إلى قائمة الإرهابيين العالميين.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية شبل محسن عبيد الزيدي ويوسف هاشم وعدنان حسين كوثراني ومحمد عبد الهادي فرحات إلى قائمتها للإرهابيين العالميين.

والزيدي عراقي بينما الآخرون لبنانيون.

وصنفت وزارة الخارجية جواد نصر الله، نجل حسن نصر الله الأمين العام للحزب، باعتباره ”إرهابيا عالميا“ ووصفته بأنه ”زعيم صاعد لحزب الله“.