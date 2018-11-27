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واشنطن تضغط على أوروبا لدعم قرار بالأمم المتحدة يدين حماس

واشنطن تضغط على أوروبا لدعم قرار بالأمم المتحدة يدين حماس
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