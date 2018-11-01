واشنطن تطالب بتحديد مكان رفات خاشقجي وإعادته لأسرته من اجل دفنه بأسرع وقت

واشنطن تطالب بتحديد مكان رفات خاشقجي وإعادته لأسرته بأسرع وقت

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو للصحفيين الخميس إنه يجب تحديد مكان رفات الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإعادته لأسرته من أجل دفنه في أسرع وقت ممكن.

وقال وزير العدل التركي يوم الخميس إن بلاده تريد من السلطات السعودية الكشف عن مكان جثة الصحفي الذي قتل الشهر الماضي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وقال الوزير عبد الحميد جول للصحفيين إن تركيا تتوقع تعاون السعودية في التحقيق الذي تجريه بلاده.

وبعد أسابيع من الشائعات المروّعة، أكدّ المدّعي العامّ التركي الأربعاء أنّ خاشقجي قُتل "خنقاً" بمجرّد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول ثم "قُطّعت" جثّته و"تمّ التخلّص منها"، ولكن السؤال الذي ما زال بدون جواب، بعد شهر على الجريمة، هو أين هي الجثة أو ما بقي منها؟.

في ما يأتي ما نعرفه عن مصير الجثّة حتى اليوم.

- "قُطّعت" -

بعد أن أكّدت غداة اختفاء خاشقجي أنّه غادر قنصليتها في اسطنبول بعيد دخوله إيّاها في الثاني من تشرين الأوّل/أكتوبر، اعترفت الرياض بعد أكثر من أسبوعين على وقوع الجريمة، بأنّه قُتل في القنصلية خلال شجار و"اشتباك بالأيدي"، لتعود بعدها وتقول إنّ الجريمة نفّذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" ولم تكن السلطات على علم بها.

غير أنّ الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان يصرّ على أنّ مقتل خاشقجي جريمة أعدّت مسبقاً وارتكبتها مجموعة من 15 سعودياً جاؤوا خصّيصاً من الرياض لتنفيذها.

وفي بيان نشرته الأربعاء قالت النيابة العامة في اسطنبول إنّه "وفقا لخطّة أعدّت مسبقاً، خُنق الضحية جمال خاشقجي حتى الموت ما إن دخل إلى القنصلية"، مضيفةً أنّ "جثّة الضحية قُطّعت وتمّ التخلّص منها".

ولكن البيان لم يوضح أين تم التخلّص من الجثّة المقطّعة ولا كيف حصل ذلك.

- ذوّبت في الأسيد؟ -

بعد بيان النيابة العامة، أعلن مسؤول تركي ل"واشنطن بوست"، الصحيفة الأميركية التي كان خاشقجي يكتب فيها مقالات رأي، أنّ السلطات التركية تحقّق في احتمال أن تكون بقايا الجثّة قد ذوّبت في الأسيد داخل القنصلية أو في مقر إقامة القنصل الذي يقع قربها.

والمسؤول التركي الذي لم تذكر الصحيفة الأميركية اسمه أكّد العثور على "أدلّة بيولوجيّة" في حديقة القنصلية تشير إلى أنّ عملية التخلّص من الجثّة تمّت في مكان غير بعيد من المكان الذي قُتل فيه خاشقجي، مضيفاً "جثّة خاشقجي لم تَحْتَجْ لأن تُدفَن".

- "متعاون محلّي" -

ونشرت وسائل الإعلام التركيّة الرسميّة أو المقرّبة من الحكومة، نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم في غالب الأحيان، روايات عديدة بشأن ما يمكن أن يكون قد حلّ بالجثة.

وفي حين يقول بعض هذه الروايات إنّ الجثّة لفّت في سجّادة ونُقلت كما هي إلى خارج القنصلية، تؤكّد روايات أخرى أن أفراد كتيبة الإعدام السعودية الـ15 أخرجوا الجثّة من القنصليّة إرباً إرباً بعدما وضعوها في حقائب عدّة.

بالمقابل نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول سعودي لم تسمّه أنّ "الجثة سُلّمت إلى متعاون محلّي" تولّى بنفسه التخلص منها.

ودعا إردوغان مراراً الرياض إلى تسمية هذا "المتعاون المحلّي".

وفي بيانها نقلت النيابة العامّة التركيّة عن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب قوله للمسؤولين الأتراك الذين التقاهم في اسطنبول إنّ الرياض لم تُدل بأي إعلان رسمي يفيد بوجود "متعاون محلّي".

- الغابة والبئر -

وتابعت وسائل الإعلام بدقّة كل العمليّات التي نفّذتها السلطات التركية بحثاً عن جثّة خاشقجي والتي باءت جميعها بالفشل. ففي البدء فتّش المحقّون الأتراك القنصلية ومقرّ إقامة القنصل، ثم انتقلوا لتفتيش غابة شاسعة تقع في ضاحية اسطنبول.

بعدها فتّش المحقّون سيّارة تابعة للقنصلية السعودية عثروا عليها متروكة في موقف للسيارات في المدينة.

ورفضت السلطات السعودية السماح للمحقّقين الأتراك بتفتيش بئر ماء تقع في فناء القنصلية، ولكنّهم مع ذلك تمكّنوا من أخذ عيّنات من المياه الموجودة فيه، بحسب وسائل إعلام تركية.

كذلك، تفقّد المحقّقون شبكات الصرف الصحّي التابعة للقنصلية.

- "خطأ جسيم" -

على الرّغم من المطالَبات التركية والدولية المتكرّرة، لم تُدلِ الرياض بأيّ معلومة من شأنها أن تقود إلى معرفة مكان جثة خاشقجي.

في 21 تشرين الأول/أكتوبر قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنّ بلاده "تجهل مكان وجود جثة" الصحافي السعودي، مؤكّداً أنّه قُتل على أيدي "أفراد قاموا بذلك خارج إطار صلاحياتهم. تمّ ارتكاب خطأ جسيم ازداد جسامة عبر محاولة إخفائه".

وتعهّد الوزير السعودي يومها أن تعاقب الرياض المسؤولين عن هذه الجريمة، مذكّراً بأنّ هناك 18 موقوفاً سعودياً على ذمّة القضية في المملكة.