واشنطن تعتبر إلغاء السودان قانون مقاطعة إسرائيل "خطوة تاريخية"

أشادت الولايات المتحدة الثلاثاء، بقرار السودان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.

والاثنين، صدّق مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، في اجتماع مشترك، "بشكل نهائي" على تشريع يلغي قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان تعليقا على ذلك، إن "قرار السودان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، يعد خطوة تاريخية".

وأضافت أن تلك الخطوة "ستوفر فرصًا كبيرة لشعوب المنطقة".

وقانون مقاطعة إسرائيل الملغى كان يحظر "على أي شخص أن يعقد بالذات أو الوساطة (التفويض) اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها".

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.