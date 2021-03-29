واشنطن تعرض مكافأة كبيرة مقابل معلومات عن سليم عياش المدان بقتل الحريري

يُعتقد أن عياش البالغ 57 عاما متوار في لبنان، وقد رفض الامين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه.

عرضت الولايات المتحدة الاثنين مكافأة مالية قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عضو في حزب الله دين بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري لكنه لا يزال طليقا.

وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأميركية إن المكافأة ستمنح في مقابل "معلومات تقود إلى تحديد مكان أو التعرف" على سليم عياش، أو "معلومات تؤدي الى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أميركي أو ممتلكات أميركية".

وفي كانون الأول/ديسمبر دانت المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة عياش غيابيا بتهمة قتل الحريري، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

انتباه! تقدم حكومة الولايات المتحدة الأميركية مكافأة تصل لـ10 ملايين دولار مقابل معلومات عن ارهابي #حزب_الله #سليم_عياش لتورطه في عمليات تهدف الى إلحاق الأذى بأشخاص أمريكيين. راسلنا عبر تلغرام أو سكنال أو واتساب: 0012022941037#Salim_Ayyash ⚖️💰

#سليم_ما_حد_منك_سليم#لبنان pic.twitter.com/uOCBDCVY1p — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) March 29, 2021

ويُعتقد أن عياش البالغ 57 عاما متوار في لبنان، وقد رفض الامين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه.

وقالت المحكمة إنها ستحاكم عياش أيضا في ثلاث هجمات استهدفت سياسيين لبنانيين.

وذكرت الخارجية الأميركية أن عياش خطط ايضا لإلحاق الأذى بجنود أميركيين.

وكان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2004. وقُتل في شباط/فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.

وقد اطلق اغتياله شرارة ثورة الارز التي دفعت الجيش السوري للخروج من لبنان.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله منظمة ارهابية، لكن الحزب يتمتع بنفوذ سياسي في لبنان ويشغل مقاعد في البرلمان.