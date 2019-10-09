واشنطن تعلن بيع سفينة كورية شمالية محتجزة بشبهة انتهاك العقوبات

أعلن خفر السواحل الأمريكي الأربعاء أن سفينة شحن كورية شمالية كانت الولايات المتحدة قد احتجزتها قبل خمسة أشهر وسط اشتباه بأنها تنتهك العقوبات، قد تم بيعها وقطرها من ميناء في ساموا الأمريكية.

وكانت السفينة “وايز أونست” قد تم احتجازها في أيار/ مايو بدعوى الاشتباه في أنها تنتهك العقوبات الأممية والأمريكية وتم جلبها إلى “ساموا”، وهي أراض أمريكية في جنوب المحيط الهادئ، حيث ظلت في الميناء لمدة خمسة أشهر.

وذكر بيان لخفر السواحل أن السفينة التي تزن 15 ألفا و477 طنا بيعت في مزاد بتوجيه من محكمة اتحادية عقب تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية.

وأثارت عملية احتجاز السفينة، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها واشنطن مثل هذه الخطوة ضد بيونغ يانغ، حربا كلامية بين البلدين، حيث حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة مرارا من أنها قد تواجه عواقب غير محددة لما أسمته “عملا لقطّاع الطرق” إذا لم تفرج عن السفينة. (د ب أ)