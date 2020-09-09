واشنطن تعلن تحقيق تقدم بمحادثات ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل

في العام 2018، وقع لبنان أول عقد للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه بما في ذلك رقعة موضع نزاع مع إسرائيل، فيما أعلنت الاخيرة العام التالي موافقتها على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحلّ النزاع القائم حول الحدود البحرية.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تجري بوساطة واشنطن لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تحرز "تقدّماً تدريجيا"، معربة عن أملها في توقيع اتفاق إطار في غضون أسابيع يتيح للبنان وإسرائيل البدء في مفاوضات لحل هذا النزاع.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين لبنانيين، "اعتقد أننا نحقق تقدّما تدريجيا ونتطلع إلى الانتهاء من اتفاق الإطار لكي تتمكنوا مع الإسرائيليين من المضي قدماً نحو التفاوض حول حدودكم"، وذلك حسب موقع "i24 news" الإسرائيلي.

وأضاف شينكر، "آمل أن أتمكن من العودة إلى لبنان وتوقيع هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة"، موضحا أن "هذا الأمر سيعطي فرصة للبنان وإسرائيل للبدء بتحقيق تقدم فعلي".

ورفض المسؤول الأمريكي الإدلاء بتعليق حول العقبات التي واجهت الاتفاق لكنه قال إن "جولات مكوكية أمريكية لأكثر من عام بين البلدين من أجل التوصل إلى تفاهم مبدئي كانت للأسف مضيعة للوقت".

وفي العام 2018، وقع لبنان أول عقد للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه بما في ذلك رقعة موضع نزاع مع إسرائيل، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية في عام 2019، أنها وافقت على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحلّ النزاع القائم حول الحدود البحرية.

