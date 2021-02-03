واشنطن تعلن تمديد معاهدة "نيو ستارت" 5 أعوام

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، الأربعاء، تمديد معاهدة “نيو ستارت” للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا، 5 أعوام.

جاء ذلك في تغريدة نشرها بلينكن عبر تويتر.

وقال بلينكن إن تمديد معاهدة “نيو ستارت” لمدة 5 سنوات تجعل الولايات المتحدة والعالم أكثر أمانا”.

وأضاف الوزير الأمريكي أن “هذه الخطوة المرحب بها هي بداية جهودنا للسعي وراء مراقبة فعالة للأسلحة تقلل من مخاطر الحرب وتساعد على منع سباقات التسلح”.

ويأتي هذا التطور عقب إعلان البيت الأبيض الخميس أن الرئيس جو بايدن يسعى لتمديد معاهدة “نيو ستارت” لمدة 5 أعوام، وهو الأمر الذي رحب به الكرملين.

وغداة إعلان البيت الأبيض، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمدد المعاهدة لغاية 5 فبراير/ شباط 2026.

وتشير تقارير إلى أن تمديد معاهدة “نيو ستارت” التي أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب معارضتها ورفضه تمديدها، من شأنها أن تبعث السرور على حلف شمال الأطلسي “ناتو” وروسيا على حد سواء.

وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، قد دعا البلدين إلى تمديد المعاهدة التي تم توقيعها في 5 فبراير 2010 من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ونظيره الروسي آنذاك ديميتري ميدفيدف.

وأبقت معاهدة “نيو ستارت” ترسانتي البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة، فحددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700 وعدد الرؤوس النووية عند 1550. (الأناضول)