واشنطن تعمل لبناء ناتو بحري في الخليج لردع إيران

كشف مسؤول أميركي كبير عن إن بلاده تبني تحالفا مع شركائها لحماية ممرات الشحن في الخليج في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الآونة الأخيرة وألقيت مسؤوليتها على إيران.

وقال المسؤول للصحفيين في طريقه للإمارات إن تحالفا من الدول سيوفر المواد والمساهمات المالية لبرنامج الإنذار لكنه لم يذكر تلك الدول بالاسم.

وقال ”يتعلق الأمر بالردع الاستباقي لأن الإيرانيين يريدون الخروج وفعل ما يحلو لهم ثم القول إنهم لم يفعلوها. نعرف ما فعلوا“ مضيفا أن أدوات الردع ستشمل كاميرات ومناظير وسفن.

بومبيو بالسعودية

ياتي ذلك فيما التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية الاثنين في زيارة لحليفي واشنطن الخليجيين الرئيسيين وسط تصاعد التوترات مع طهران بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة عسكرية للرد على إيران التي أسقطت طائرة أمريكية مسيرة.

وأفاد تقرير صحفيين يرافقونه إن بومبيو شكر الملك سلمان للقائه ”دون إخطار مسبق بوقت كاف“ في محادثاتهما بمدينة جدة. وردا على ذلك وصف الملك سلمان بومبيو بالصديق العزيز.

وبعد ذلك التقى بومبيو بولي العهد الأمير محمد بن سلمان على غداء عمل.

وقال بومبيو، الذي سيتوجه إلى الإمارات بعد السعودية، للصحفيين قبل أن يغادر واشنطن إن الولايات المتحدة تريد إجراء محادثات مع طهران حتى مع اعتزامها فرض عقوبات اقتصادية ”كبيرة“ جديدة على الجمهورية الإسلامية.

وأضاف ”سنتحدث معهم (السعودية والإمارات) بخصوص ضمان المواءمة بين مواقفنا الاستراتيجية وكيف يمكننا بناء ائتلاف عالمي، ائتلاف... يتفهم هذا التحدي“.

وتدهورت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منذ أن قرر ترامب قبل عام الانسحاب من الاتفاق النووي الذي كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها.

وتصاعد التوتر بعد هجمات في الأسابيع القليلة الماضية على ناقلات نفط في الخليج ألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران وكذلك إسقاط الطائرة المسيرة الأسبوع الماضي والهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على مطارات ومنشآت نفط سعودية.

واتهمت واشنطن والرياض طهران بأنها مسؤولة عن الهجمات على الناقلات قرب مضيق هرمز. وتنفي إيران أي دور لها في الهجمات.

ودعت الإمارات إلى خفض التصعيد بعد الهجمات بما في ذلك هجمات استهدفت أربع سفن قبالة ساحلها الشهر الماضي.

وكتبت السفارة الأمريكية في الإمارات على تويتر إنه من المتوقع أن يبحث بومبيو ”سبل تعزيز الأمن البحري“ عندما يلتقي بولي عهد أبوظبي.

ولم يتضح إن كان بومبيو سيثير قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي بعدما دعا تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى التحقيق مع ولي العهد السعودي ومسؤولين كبار آخرين في ضوء دلائل موثوق بها ضدهم.

ودعا تقرير أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي في مقتل خاشقجي الذي كان يعيش في واشنطن.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لرويترز هذا الشهر إن إدارة ترامب تضغط على السعوديين لتحقيق ”تقدم ملموس“ لمحاسبة من يقفون وراء قتل خاشقجي وترغب في أن يحدث هذا قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لمقتله في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

لكن ترامب قال لقناة (إن.بي.سي) يوم الأحد إنه لم يبحث القضية في اتصال هاتفي أجراه مؤخرا مع ولي العهد السعودي. وردا على سؤال عما إذا كان يتعين على مكتب التحقيقات الاتحادي التحقيق قال ترامب ”أعتقد أن هذا الأمر خضع لتحقيق مكثف“.

وأضر مقتل خاشقجي على يد سعوديين داخل قنصلية المملكة في اسطنبول بصورة ولي العهد السعودي على الساحة الدولية. وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ودول غربية أنه أمر بقتل خاشقجي وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.

