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واشنطن تعيد "وجودها الدبلوماسي الدائم" بالصومال بعد 28 عاما

واشنطن تعيد "وجودها الدبلوماسي الدائم" بالصومال بعد 28 عاما
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