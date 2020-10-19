واشنطن تفتح النار على ميليشيات إيران في العراق

أدانت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صدر عن المتحدثة “مورغان أورتيغاس”، اليوم الاثنين، جريمة قضاء بلد في العراق، والتي “ارتكبتها ميليشيات مدعومة من إيران” حسبما جاء في البيان، مشيرة الى أن “على بغداد فرض سيطرتها على الميليشيات المدعومة من إيران”.

الخارجية الأميركية شددت على أن “الميليشيات المدعومة من إيران تقود العراق إلى العنف الطائفي”، داعية الأحزاب العراقية للتعامل بمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها البلد بأزمة اقتصادية وبتهديد مستمر من قبل تنظيم “داعش”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية دانت، أمس الأحد، “بشدة الهجوم على مقر الديمقراطي الكردستاني في بغداد”، ونشرت “أورتيغاس” بيانا على “تويتر” قالت فيه إن “الأنشطة الخبيثة للميليشيات المدعومة من إيران تهدد أمن العراق”.

يشار الى أن اللواء “يحيى رسول” الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال إن القوات العراقية “لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري لمسك متسببي جريمة بلد”، وذلك عقب المجزرة التي روعت العراق وذهب ضحيتها 8 تم تصفيتهم برصاص في الرأس والصدر.

كما نشر الكاظمي “تغريدة” على “تويتر” أكد فيها اعتقال بعض مرتكبي جريمة قضاء بلد، و مرتكبي حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردي.