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واشنطن تفرج عن مسؤول كبير في "طالبان" مقابل أسير أمريكي (فيديو وصور)

منشور 19 أيلول / سبتمبر 2022 - 08:48
استقبال حاشد لمسؤول في حركة طالبان
استقبال حاشد لمسؤول في حركة طالبان معتقل في الولايات المتحدة منذ عقود

شهد مطار العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الإثنين، استقبال حاشد لأحد مسؤولي حركة "طالبان" المحتجز منذ عقود في الولايات المتحدة، بعد الإفراج عنه مقابل إخلاء سبيل المهندس الأمريكي مارك فريريتشز.

وقالت "طالبان" أنها تمكنت من تحرير آخر أسير مجاهد أفغاني من السجون الأمريكية، الحاج بشر نوروزي، بعد أن أمضى عقدين في السجن، وأنه كان في استقباله وزير الاستخبارات ومسؤولين من عدة وزارات.

وأكد  القائم بأعمال وزير خارجية "طالبان" إن الحركة أفرجت عن المهندس الأمريكي مارك فريريتشز مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح مسؤول كبير في طالبان.

وقال وزير الخارجية بالإنابة أمير خان متقي للصحفيين في مؤتمر صحفي في كابل إنه التبادل تم في مطار كابل اليوم الاثنين، وأقيم استقبال حاشد لبشير نورزاي، المحتجز منذ عقود في الولايات المتحدة، بتهمة المخدرات.

يذكر أن فريريتشز، هو مهندس ومحارب قديم في البحرية الأمريكية من ولاية إلينوي، وعمل في أفغانستان لمدة عشر سنوات في مشاريع التنمية، وتم اختطافه مطلع فبراير 2020.

 

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