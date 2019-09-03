واشنطن تفرض عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء، عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومجموعتي أبحاث تابعتين لها، وذلك بعد أن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على فشل إطلاق صاروخ فضائي إيراني.

وأوردت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مكتب إدارة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أدرج وكالة الفضاء الإيرانية، ومعهد أبحاث علوم الفضاء، ومركز أبحاث الفضاء الإيراني، على قائمة العقوبات الأمريكية.

ولم يوضح المكتب لماذا تم فرض عقوبات على المنظمات الإيرانية سالفة الذكر.

ونفى ترامب في تغريدته الأسبوع الماضي أن يكون للولايات المتحدة أي دور في الانفجار الأخير للصاروخ الإيراني فوق منصة إطلاقه. وتضمنت تغريدته ما بدا أنه صورة مفصلة بشكل ملحوظ تظهر موقع الإطلاق المتضرر.

