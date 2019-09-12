واشنطن تفعّل معاهدة "ريو" الإقليمية للتعاون العسكري ضد فنزويلا

فعّلت الولايات المتحدة معاهدة "ريو" الإقليمية للتعاون العسكري، التي تشمل عشر دول أخرى في القارة الأمريكية والمعارضة الفنزويلية، ردا على تحركات “حربية” لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقدمت المعارضة الفنزويلية بزعامة خوان غوايدو طلبا لتفعيل معاهدة التعاون المتبادل بين الدولي الأمريكية، وفق بيان لوزير الخارجية الأمريكي قام الرئيس دونالد ترامب بنشره على تويتر في ساعة مبكرة الخميس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس.إن “التحركات الحربية الأخيرة للجيش الفنزويلي في الانتشار على طول الحدود مع كولومبيا وكذلك تواجد مجموعات مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية على الأراضي الفنزويلية تظهر أن نيكولاس مادورو لا يمثل فحسب تهديدا للشعب الفنزويلي، بل إن أفعاله تهدد أمن وسلام جيران فنزويلا”.

وأضاف بومبيو في البيان أن تفعيل المعاهدة هو “إقرار بالتأثير المزعزع للاستقرار بشكل متزايد” لنظام مادورو في المنطقة.

وتشهد فنزويلا أسوأ أزمة في تاريخها الحديث. وإلى جانب الاضطرابات السياسية، تعاني فنزويلا من فوضى اقتصادية دفعت حوالى 3,3 ملايين من سكانها إلى الهجرة منذ 2016، حسب الأمم المتحدة.

