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واشنطن تقيم حفلا للدول التي صوتت ضد قرار القدس بالجمعية العامة

واشنطن تقيم حفلا للدول التي صوتت ضد قرار القدس بالجمعية العامة
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