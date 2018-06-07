واشنطن تكشف تفاصيل الضربات ضد القاعدة باليمن

تنظيم القاعدة كان يدير معسكرات تدريب في حضرموت حتى أبريل 2018

كشفت القيادة المركزية في الجيش الأميركي، الخميس، عن تفاصيل الضربات الجوية التي وجهتها الطائرات الأميركية ضد معاقل تنظيم القاعدة في اليمن، منذ مطلع العام الحالي.

وقدمت القيادة المركزية هذه المعلومات إلى مجلة "لونغ وور جونال" التابعة لمركز الدفاع عن الديمقراطية، الذي قال إن الجيش لم يقدم منذ أوائل عام 2017 سوى معلومات قليلة عن ضرباته الجوية ضد القاعدة في اليمن.

وأوضح الرائد في القيادة المركزية الأميركية، جوش جاكويز، أن الضربات منذ بداية عام 2018، تركزت في 3 محافظات هي حضرموت (8 ضربات) والبيضاء (8 ضربات) وشبوة (ضربتان).

وأشارت المجلة إلى أن الضربات الأميركية ضد معاقل تنظيم القاعدة في اليمن خلال عام 2017، تركزت في محافظتي البيضاء ومأرب.

وأشارت معلومات القيادة المركزية إلى أن الطائرات الأميركية نفذت 6 ضربات ضد مواقع للقاعدة في محافظة البيضاء في فبراير الماضي، و7 أخرى في مارس 2018، 6 منها في حضرموت.

ويعود تكثيف الضربات على حضرموت إن ما كشفت عنه القيادة المركزية الأميركية سابقا من أن تنظيم القاعدة كان يدير معسكرات تدريب في المحافظة حتى أبريل 2018، إلى أن استهدفتها الضربات الأميركية.

وفي أبريل 2018، شنت الطائرات الأميركية 4 ضربات ضد القاعدة في اليمن، واحدة في شبوة والثانية في البيضاء واثنتان في حضرموت. أما في مايو الماضي 2018، فقد نفذ الجيش الأميركي ضربة في شبوة.