واشنطن تكشف عن اتصالات غير مباشرة مع إيران

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة أنها لن تعرض حوافز أحادية على إيران لإقناعها بحضور محادثات بخصوص التزام الطرفين بالاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران بدأتا اتصالات دبلوماسية غير مباشرة من خلال أوروبيين وآخرين ينقلون رسائل عن الكيفية التي يمكن بها استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وأضاف سوليفان للصحفيين:“الدبلوماسية مع إيران مستمرة، لكن ليست بطريقة مباشرة في الوقت الراهن“.

وتابع:“هناك قنوات اتصال عن طريق الأوروبيين وآخرين تُمكننا من أن نوضح للإيرانيين موقفنا فيما يخص منهج الالتزام مقابل الامتثال للاتفاق، وأن نستمع إلى موقفهم أيضًا“.

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة أنها لن تعرض حوافز أحادية على إيران لإقناعها بحضور محادثات بخصوص التزام الطرفين بالاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين:“لن نعرض أي مبادرات أو حوافز أحادية لجذب الإيرانيين إلى الجلوس على مائدة التفاوض، وإذا كان انطباع الإيرانيين هو أن غياب أي تحرك من جانبهم لاستئناف الالتزام الكامل بالاتفاق النووي سيجعلنا نعرض امتيازات أو مبادرات أحادية، فهذا انطباع خاطئ إذن“.

