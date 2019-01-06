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واشنطن تلمح لمزيد من التأخير في طرح خطة "صفقة القرن"

واشنطن تلمح لمزيد من التأخير في طرح خطة "صفقة القرن"
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