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واشنطن تلوح بـ"الفيتو" ضد مشروع قرار حماية الفلسطينيين

واشنطن تلوح بـ"الفيتو" ضد مشروع قرار حماية الفلسطينيين
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