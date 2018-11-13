واشنطن تندد بصواريخ حماس وتؤكد وقوفها بجانب اسرائيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

نددت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بالهجمات الصاروخية من قطاع غزة على إسرائيل وقالت إنها تقف إلى جانب إسرائيل في دفاعها عن نفسها.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال إفادة صحفية "نستنكر بأشد العبارات الهجمات بالصواريخ وقذائف المورتر من غزة على إسرائيل".

وأضافت "ندعو لوقف دائم لتلك الهجمات ونقف مع إسرائيل في دفاعها عن نفسها في مواجهة تلك الهجمات. استهداف المدنيين غير مقبول بالمرة".