واشنطن تندد بقرار الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم الحرب الاسرائيلية

نددت الولايات المتحدة، الأربعاء، بالتحقيق الذي فتحته المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، مؤكّدة “معارضتها الشديدة” للخطوة ودعمها لإسرائيل.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين “نحن نعارض بشدّة ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الوضع الفلسطيني”.

وأضاف “سنواصل التمسّك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي ترمي إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل”، مذكّراً بأنّ الدولة العبرية لا تقبل اختصاص المحكمة.

الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيل

وعلى الرّغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها كلّ من إسرائيل والولايات المتحدة، أعلنت المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، فتح تحقيق رسمي في الأوضاع في كلّ من قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلّة.

وكانت الولايات المتّحدة فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات على بنسودا بعد أن قرّرت المدّعية العامّة فتح تحقيق في جرائم حرب أمريكية مفترضة في أفغانستان.

أعلنت المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، فتح تحقيق رسمي في الأوضاع في كلّ من قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلّة رغم معارضة واشنطن وتل ابيب.

غير أنّ الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قال إنّه سينتهج سياسة أكثر تعاوناً مع المحكمة، لكنّه لم يرفع بعد العقوبات عن بنسودا.

وقال برايس “نحن ملتزمون بتعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لضحايا الفظائع”.

وأضاف “بقدر ما نختلف مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلّقة بالوضع الفلسطيني، وبالطبع بأفغانستان، فإننا نجري مراجعة دقيقة للعقوبات”.

