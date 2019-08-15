واشنطن تنسف التوقعات بالافراج عن الناقلة الإيرانية في جبل طارق وتقدم طلبا لاحتجازها

قدمت الولايات المتحدة طلبا لاحتجاز الناقلة الإيرانية جريس 1 في جبل طارق التي سيطرت عليها البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط الشهر الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة محلية.

وقالت صحيفة جبل طارق كرونيكل أن ”وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة جريس 1 في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها“.

وقالت الصحيفة إن الطلب يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير جريس 1 إلا في وقت لاحق الخميس.

ولم تعلق حكومة جبل طارق على التقرير.

وصرح مصدر في وقت سابق بأن من المرجح السماح للناقلة بالمغادرة عقب قرار قضائي من المقرر صدوره الخميس.

كما ذكرت صحيفة ذا صن نقلا عن مصادر مقربة من رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو أن منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا ستفرج الخميس عن الناقلة الايرانية.

وذكرت الصحفية أن بيكاردو لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة وأنه يكفيه الآن أنها لن تتوجه إلى سوريا.

كانت بريطانيا قد قالت إن الناقلة تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما نفته إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بيكاردو قوله "ما من سبب يدعونا للإبقاء على جريس 1 في جبل طارق ما دمنا لم نعد تعتقد أنها تخرق العقوبات على النظام السوري".

واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من يوليو تموز قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي وهو ما تنفيه إيران.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية نقلت عن سلطات في جبل طارق لم تذكرها بالاسم قولها إن الناقلة جريس 1 سيُفرج عنها مساء يوم الثلاثاء.

وقال مصدر كبير بحكومة جبل طارق إن هذا التقرير غير صحيح. وفي وقت سابق قالت سلطات جبل طارق إنها تسعى لعدم تصعيد الموقف.

