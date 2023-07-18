واشنطن تنشر مقاتلات وبارجة حربية في الشرق الأوسط

قرر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، نشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 وإف-16، بالإضافة إلى البارجة الحربية "يو إس إس توماس هودنر" في منطقة الشرق الأوسط، كاستجابة لأنشطة إيران في مضيق هرمز.

نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أكدت هذا القرار وأشارت إلى أنه يأتي في ظل التهديد المستمر الذي تشكله إيران وبالتنسيق مع الشركاء والحلفاء.

وشددت سينغ، على أن الولايات المتحدة تعمل على زيادة وجودها وقدرتها على رصد المياه المستقيمة والمحيطة.

وأشارت سينغ إلى أن الولايات المتحدة تدعو إيران إلى وقف الإجراءات المزعزعة للاستقرار والتي تهدد التجارة عبر مضيق هرمز.

ونوهت إلى حادثة محاولة إيران الاستيلاء على ناقلتي نفط في المضيق وفتح النار على إحداهما في الـ 5 من يوليو.

يأتي هذا القرار بعد إعلان مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة قد زادت استخدامها للطائرات في منطقة مضيق هرمز لحماية السفن من "عمليات الاستيلاء الإيرانية".

وأفاد المسؤول أنه سيتم إرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى منطقة الخليج لتعزيز القوة الهجومية التي تقوم بدوريات هناك.

