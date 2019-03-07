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واشنطن تنشىء قاعدة بيانات سرية لصحافيين يغطون قافلة المهاجرين

واشنطن تنشىء قاعدة بيانات سرية لصحافيين يغطون قافلة المهاجرين
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