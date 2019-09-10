واشنطن تنضم لنتيناهو: ايران تقوم بانشطة نووية

انضمت الولايات المتحدة على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الىرئيس حكومة الاحتلال للتهم إيران الثلاثاء بالقيام بـ"أنشطة نووية محتملة غير معلنة".

وكتب بومبيو على تويتر إن "غياب التعاون التام للنظام الإيراني" مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة يثير "تساؤلات بشأن (وجود) أنشطة أو مواد نووية محتملة غير معلنة" لدى الجمهورية الإسلامية التي طالبتها الوكالة الأممية بالرد على أسئلة متعلقة ببرنامجها النووي.

وأضاف أن "العالم لن يُخدع. سنحرم النظام (الإيراني) كل السبل التي قد تقود (لامتلاكه) سلاحًا نوويًا".

وتأتي تصريحات بومبيو غداة دعوة المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا إيران للرد سريعًا على مخاوف منظمته المرتبطة ببرنامج طهران النووي في وقت تتخذ الجمهورية الإسلامية خطوات لخفض التزامها ببنود الاتفاق الذي أبرم في هذا الصدد عام 2015.

والاثنين، اتّهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران بامتلاك وتدمير موقع لم يُكشَف عنه سابقًا لتطوير أسلحة نووية.

وقد رفضت إيران ما قاله نتنياهو وقالت إنه يبحث عن ذريعة للحرب.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر ”من تمتلك أسلحة نووية حقيقية تتهمنا كذبا (بامتلاك أسلحة نووية)“ في إشارة للترسانة النووية التي يفترض أن إسرائيل تمتلكها.

وقال ظريف في تغريدة ”هو والفريق باء. يريدون الحرب فحسب.. بغض النظر عن دماء الأبرياء وعن سبعة تريليونات دولار أخرى“.

وسبق أن أعلن ظريف أن ما وصفه ”بالفريق باء“، الذي يضم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ونتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخوض صراع مع طهران.