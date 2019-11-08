واشنطن تنفي إسقاط طائرة مسيرة أميركية في إيران

أعلن الجيش الإيراني وفي وقت سابق الجمعة، أن طائرة مسيرة من جهة أجنبية معادية (لم يسمها)، انتهكت أجواءً جنوب غربي البلاد.

نفت القيادة المركزية الأمريكية الجمعة، صحة تقارير عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية، بالتزامن مع إعلان الجيش الإيراني عن إسقاط طائرة من هذا النوع، جنوب غربي البلاد، تتبع جهة أجنبية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان مقتضب عبر “تويتر”: “غير صحيح ما ذكرته تقارير عن إسقاط طائر أمريكية بدون طيار”.

وأضافت “كل المعدات (الطائرات) الأمريكية سليمة”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإيراني أن طائرة مسيرة من جهة أجنبية معادية (لم يسمها)، انتهكت أجواءً جنوب غربي البلاد.

وقال اليش الإيراني، إنه تم إسقاطها قبل وصولها لـ “أماكن حساسة” (لم يحددها).

كما نقلت فضائية “العالم” الرسمية، عن محافظ خوزستان غلام رضا شريعتي، قوله إنه “في الساعات الأولى من صباح الجمعة، انتهكت الأجواء الإيرانية من جهة مدينة ماهشهر، طائرة مسيرة تمكنت الدفاعات الصاروخية من التعامل معها”.

وأشار شريعتي، إلى أن “القوات المسلحة تمكنت من انتشال حطام الطائرة من بين الحقول، والخبراء يعكفون على الدراسة والتحقيق بشأن الحادث”.

وأوضح أن نتائج التحقيقات ستعلن بشأن القضية على العموم، فور انتهائها.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت إيران إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز قالت طهران إنها اخترقت أجواءها، بينما نفى الجيش الأمريكي.

والطائرات المسيرة تصدرت أغلب الحوادث التي أحدثت توترا خلال الفترات الأخيرة بالخليج.

وكان أبرز هذه الحوادث، استهداف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، ووقتها اتهمت المملكة وواشنطن، طهران بالوقوف وراء الهجوم، رغم نفي الأخيرة المتكرر وتبني جماعة الحوثي باليمن، التي اعتادت استهداف الرياض بمثل هذه الطائرات.