واشنطن تهنئ اشتيه: اوربا ترفض صفقة قرن بدون دولة فلسطينية

هنّأت الولايات المتحدة، الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكّلها السبت رئيس الوزراء محمد أشتيّة، وضمّت وزراء موالين للرئيس محمود عباس وأقصت حركة حماس.

وقال جيسون غرينبلات، مستشار الرئيس دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الأوسط، في تغريدة على تويتر: “تهانينا لحكومة السلطة الفلسطينية الجديدة”.

وأضاف: “من خلال خبرة أعضائها، نأمل أن نتمكّن من العمل سوياً لإحلال السلام وتحسين حياة الفلسطينيين. لقد حان الوقت لفتح فصل جديد”.

ويتّهم الفلسطينيون إدارة ترامب بالانحياز لإسرائيل، ما يسقط برأيهم الدور التاريخي للولايات المتحدة كوسيط في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وجهود السّلام الإسرائيليّة-الفلسطينيّة متوقفة منذ 2014، عندما انهارت محاولات إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للتوصّل إلى حلّ.

واتّخذت إدارة ترامب قرارات تتعارض مع الإجماع الدولي والتقاليد الدبلوماسية الأميركية، من خلال اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما اعترفت بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتلّ.

ويرفض القادة الفلسطينيّون التواصل مع واشنطن منذ إعلان واشنطن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

تفاصيل عن صفقة القرن

كشف المحلل السياسي الأمريكي دانيال بايبس، أن صفقة ترامب تركب الدولة الفلسطينية من منطقتي “أ” و”ب” في الضفة الغربية وأجزاء من المنطقة “ج” فقط وتعطيها عاصمة قرب القدس وليس فيها.

وقال بايبس الذي يشغل منصب رئيس منتدى الشرق الأوسط، في مقال له نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، إن الخطوط العريضة لخطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برزت بشكل ملحوظ، رغم أن ترامب وحفنة من مساعديه فقط من يعرفون تفاصيلها الدقيقة.

وبيّن هذا الكاتب اليهودي الأمريكي، الذي عمل في قسم التخطيط السياسي بالخارجية الأمريكية، أن الخطة تتلخص في تبادل كبير، تعترف بموجبه الدول العربية بإسرائيل وتعترف إسرائيل بفلسطين، مشيرا إلى أن هذا النهج يعتمد على العناصر التي قدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2016 وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2009، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.حسب قوله

ومع ذلك اعتبر بابيس، أن الصفقة المزعومة تحتوي على العديد من العناصر المواتية للفلسطينيين، حيث تتكون فلسطين من منطقتي “أ” و”ب” في الضفة الغربية بكاملها وأجزاء من المنطقة “ج” بما يشكل نحو 90% من الضفة الغربية، على أن تكون عاصمتها داخل حدود بلدية القدس الممتدة أو بالقرب منها، وربما في منطقة تمتد من شعفاط إلى العيسوية وأبوديس وجبل المكبر، وستشرف هيئة دولية على إدارة مشتركة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تحكم المنطقة المقدسة في القدس بما فيها البلدة القديمة.

وتتضمن حسب ما قال، نقل السكان اليهود في بلدات الضفة الغربية، وفتح ممر بري يربط الضفة الغربية بقطاع غزة، حيث تنضم غزة إلى فلسطين عندما تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة عليها.

وكشف عن تنظيم واشنطن حزمة مساعدات اقتصادية ضخمة (ربما 40 مليار دولار، أو حوالي 25000 دولار لكل فلسطيني مقيم في الضفة الغربية)، على أن يتمتع الفلسطينيون بوصول مؤقت إلى بعض المنافذ البحرية والمطارات الإسرائيلية إلى أن تقوم الصناديق الأجنبية ببناء منشآت تابعة للسلطة الفلسطينية.

وفي المقابل، سيطلب من الفلسطينيين قبول عدة قيود، منها استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على حدود فلسطين ومجالها الجوي والبحري ووادي الأردن، إضافة إلى اعتراف قانوني من قبل الحكومة الأمريكية وربما ضم إسرائيل للمستوطنات اليهودية الأكبر التي تصل إلى 10 في المائة من الضفة الغربية.

رفض اوربي

طالب العشرات من الزعماء الأوروبيين السابقين، بمن فيهم ستة رؤساء وزراء سابقين و 25 وزيراً سابقاً للخارجية وزعيمان سابقان في حلف شمال الأطلسي برفض خطة ترامب كونها غير عادلة مع الفلسطينيين ولن تتضمن إقامة دولة فلسطينية.

وحسب القناة 13 العبرية، جاءت المطالبة في خلفية تقرير عبر صحيفة “الواشنطن بوست” بأن خطة ترامب المئوية لن تشمل دولة فلسطينية.

وكتب المسؤولون: “لقد حان الوقت لكي تصر أوروبا على مبادئها المتعلقة بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.. لسوء الحظ، تخلت الإدارة الأمريكية الحالية عن السياسة الأمريكية على مر السنين، ولم تعترف إلا بمطالب جانب واحد”.

وأضاف المسؤولون: “لقد أظهرت واشنطن لا مبالاة حول البناء الإسرائيلي في المستوطنات.. هذه مقامرة على أمن واستقرار العديد من الدول على عتبة أوروبا”.

ودعا المسؤولون دول أوروبا إلى السعي لحل الدولتين، قائلين: “إن على أوروبا أن ترفض أي خطة لا تنشئ دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، والقدس عاصمة لهما”.