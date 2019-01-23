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واشنطن تواصلت مع بيونج يانج عبر قناة استخباراتية سرية لـ10 سنوات

واشنطن تواصلت مع بيونج يانج عبر قناة استخباراتية سرية لـ10 سنوات
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