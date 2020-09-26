واشنطن تواصل إرسال تعزيزاتها إلى قواعدها العسكرية شرقي سوريا

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية، منذ 15 يوما، إرسال تعزيرات إلى قواعدها العسكرية شرقي سوريا، بعد توقف دام نحو شهرين.

وأفادت مصادر محلية بأن واشنطن أرسلت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 300 شاحنة تضم معدات عسكرية ولوجستية، إلى قواعدها المنتشرة بين محافظتي دير الزور والحسكة.

وأوضحت المصادر أن التعزيزات ضمت عشرات العربات المصفحة الكبيرة، وصناديق ذخيرة، وطعاما وشرابا، وخزانات وقود، إضافة إلى مستلزمات لوجستية أخرى.

وأشارت إلى أن الشاحنات الأمريكية دخلت عبر معبر “الوليد” الحدودي بين العراق وسوريا، واتجهت من هناك إلى القواعد الأمريكية.

وأرسلت الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية كميات هائلة من الأسلحة والمستلزمات اللوجستية إلى قواعدها في المنطقة وإلى منظمة “ي ب ك – بي كا كا”، بذريعة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.