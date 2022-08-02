واشنطن توافق على بيع صواريخ "ثاد" للإمارات و"باتريوت" للسعودية

وافقت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، على صفقة محتملة لبيع أنظمة "ثاد" الصاروخية للإمارات بقيمة 2.25 مليار دولار، وكذلك على صفقة محتملة لبيع صواريخ باتريوت الى السعودية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وقالت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأميركية أن أنها أبلغت الكونغرس الثلاثاء بهذه الصفقة المحتملة.

وأشارت إلى أن الإمارات طلبت بيعها 96 صاروخا لأنظمة "ثاد" ومحطتين للرقابة على عمليات الإطلاق ومحطتين للإدارة التكتيكية.

الصفقة تشمل المعدات الخاصة بالصواريخ وأعمال الصيانة والتصليح وقطع الغيار.

وقالت الوكالة أن "المبيعات المحتملة ستدعم السياسات الخارجية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تطوير أمن شريك مهم في المنطقة"، مضيفة أن "الإمارات شريك مهم للولايات المتحدة في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وأضافت أن الصفقة المحتملة "ستطور قدرات الإمارات للتعامل مع خطر الصواريخ البالستية القائم والمستقبلي في المنطقة وتقليص اعتمادها على القوات الأمريكية".

وبالتزامن، أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) أن وزارة الخارجية ”وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ باتريوت ومعدات ذات صلة للسعودية تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار“.