واشنطن: حزب الله يهدد أمن واستقرار الشعب اللبناني

اعتبرت الولايات المتحدة، أن حزب الله اللبناني يهدد أمن واستقرار وسيادة الشعب اللبناني، مؤكدة التزامها بعرقلة نشاط الحزب الذي وصفته بغير المشروع.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، التي تعهدت بملاحقة محاولات تهرب حزب الله من العقوبات عبر شبكة الأعمال.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات متعلقة بالإرهاب على 3 أفراد و10 كيانات في لبنان وزامبيا وألمانيا.

وكشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عن إضافة ثلاثة أفراد وعشرة كيانات في لبنان وزامبيا وألمانيا إلى قائمة العقوبات بتهمة تسهيل الإرهاب العالمي.

واستهدفت العقوبات شركات في البلدان الثلاثة بسبب صلاتها المزعومة بالأفراد الخاضعين للعقوبات، ومن بين تلك الشركات "غولدن غروب" و"هامر آند نيل للإنشاءات" و"حميدكو للاستثمارات" وغيرها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على الأفراد الثلاثة وشركة تابعة لهم بسبب ارتباطهم بـ"حزب الله" اللبناني، الذي تصنفه واشنطن "إرهابيا".

وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الممولين هم عادل دياب وعلي محمد ضعون وجهاد سالم علامه، بالإضافة إلى شركة سياحة تابعة لهم تحمل اسم "دار السلام" وتتخذ من لبنان مقرا لها.