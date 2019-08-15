واشنطن: رئيس جهاز المخابرات السوداني مجرم حرب

حظرت الولايات المتحدة الاميركية دخول رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح قوش، بممارسة التعذيب، اراضيها واكدت انه مارس عمليات قتل وتعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن وزارته “تملك معلومات موثوقة حول تورط صلاح قوش بممارسة التعذيب خلال فترة عمله كرئيس لجهاز المخابرات”.

وقال بومبيو أن قوش، واسمه الكامل صلاح عبدالله محمد صالح، غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة مع زوجته وابنته.

وأضاف في بيان: “ننضم إلى الشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون، تختلف بشكل جذري عن نظام البشير، خاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان”.

وترأس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى استقالته في نيسان/ أبريل هذا العام، بعد يومين على إطاحة المجلس العسكري للرئيس عمر البشير وتسلمه السلطة؛ إثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد.

قوش الذي درس الهندسة عمل مع جهاز المخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي وصل بالبشير إلى السلطة، وفق الإعلام السوداني.

وخلال ولايته الأولى كرئيس لجهاز المخابرات التي استمرت حتى عام 2009، نسب إليه الفضل في بناء الجهاز، ليصبح أحد أهم الأدوات الأمنية النافذة في نظام البشير.

وعلى مر السنوات، أشرف الجهاز على ملاحقات استهدفت المعارضين للحكومة والإعلام.

ولاحقا، سُجن قوش بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد البشير، لكن لم يتم إيجاد أدلة تدينه، فعفا عنه البشير، وأعاد تعيينه مجددا على رأس جهاز المخابرات.

وحضت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري السوداني على التحقيق في ارتكابات قوش خلال المداهمات الدامية ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير.

وقالت سارة جاكسون، المديرة الإقليمية في المنظمة، في نيسان/ أبريل: “على السلطات السودانية الجديدة أن تحقق في دور صلاح غوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة الماضية”.

وقال المدعون العامون لاحقا إنهم حاولوا دون جدوى اعتقال القائد الأمني السابق.

ووقع الجنرالات وقادة الاحتجاج في السودان على اتفاق هذا الشهر يمهد الطريق لنقل البلاد إلى الحكم المدني.